Portugal será cabeça-de-série no sorteio se for ao Mundial2022

Portugal será cabeça de série no sorteio da fase final do Campeonato do Mundo de 2022, no Catar, caso ultrapasse o play-off e conserve a atual conjuntura no "ranking" da FIFA.

Os procedimentos do sorteio da fase final foram divulgados pela FIFA, esta terça-feira, e adiantam que o país anfitrião e os sete primeiros classificados da hierarquia mundial aquando da próxima atualização (31 de março), que tenham assegurado presença no Mundial2022, integrarão o Pote 1.

Atualmente, Bélgica (primeiro do ranking), Brasil (segundo), França (terceiro), Argentina (quarto), Inglaterra (quinto), Itália (sexto) e Espanha (sétimo) ostentam esse estatuto, sendo que os italianos ainda não têm presença garantida na fase final e caso sejam afastados no play-off deixam a vaga para Portugal, atual oitavo classificado.

Para ser cabeça de série, Portugal tem de se manter à frente de Dinamarca, Países Baixos e Alemanha, seleções que já têm presença assegurada no Catar e que, nos próximos dias, vão realizar partidas de preparação, que podem influenciar a classificação da hierarquia.

Por outro lado, é certo que seleções da mesma confederação não poderão ser integradas no mesmo grupo, exceção feita às da UEFA, tendo em conta que haverá 13 equipas europeias presentes na fase final. Desta forma, cinco dos oito grupos do Mundial terão duas seleções europeias.

O sorteio do próximo Campeonato do Mundo será a 1 de abril, em Doha.