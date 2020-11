Portugal será circuito de reserva do MotoGP em 2021

JN/Agências Hoje às 16:46 Facebook

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) ficou como circuito de reserva do Mundial de MotoGP de 2021, anunciou esta sexta-feira a Dorna, empresa promotora do campeonato onde corre o português Miguel Oliveira (KTM).

O calendário provisório revelado esta sexta-feira inclui 19 corridas e uma data ainda em branco. O Mundial de MotoGP começará a 28 de março, no Qatar, e termina a 14 de novembro, em Valência.

Pelo meio, o campeonato passa pela Argentina (11 de abril), EUA (18 de abril), Jerez de la Frontera (2 de maio), França (16 de maio), Itália (30 de maio), Catalunha, (6 de junho), Alemanha (20 de junho) e Países Baixos (27 de junho).

Para 11 de julho está prevista a estreia da Finlândia, com um circuito ainda pendente de homologação. Até 15 de agosto, data do GP da Áustria, a Dorna deixou espaço para uma outra corrida, a realizar em Brno, na República Checa, que está dependente de obras no circuito, nomeadamente o reasfaltamento da pista.

O GP da Grã-Bretanha será a 29 de agosto, o de Aragão a 12 de setembro. A 19 de setembro o de São Marino, o do Japão a 3 de outubro, o da Tailândia a 10, o da Austrália a 24 desse mês e o da Malásia a 31 de outubro.

O espanhol Carmelo Ezpeleta, patrão da Dorna, disse, em comunicado, que este calendário representa "a tentativa de regresso à normalidade".

"Ainda há muita coisa que não sabemos e foi por isso que incluímos três corridas de reserva para serem colocadas onde for possível", explicou, referindo-se a Portugal, Indonésia e Rússia.

Ezpeleta frisou ainda que "o mais importante é tentar manter as corridas nos dias anunciados".

Se as obras em Brno não se concretizarem, o mesmo responsável admite a entrada "de uma das provas de reserva", sendo a portuguesa a primeira da lista.