Portugal só terá duas equipas na Champions em 2024/25

Está confirmado: Portugal vai ter apenas duas equipas na Liga dos Campeões em 2024/25 e cinco nas provas europeias. Só o campeão nacional de 2023/24 terá lugar garantido.

Os resultados europeus desta semana ditaram o que já se antevia como inevitável: a perda do sexto lugar no ranking UEFA para os Países Baixos, que trocam com a Liga portuguesa e passarão agora a ter três vagas de Liga dos Campeões, duas de Liga Europa e uma de Liga Conferência.

O cenário luso passará a ser este: o campeão de 2023/24 apura-se diretamente para a fase de grupos da Champions e o segundo classificado joga a qualificação da prova, na qual tem de passar duas eliminatórias.

As restantes três vagas são para duas equipas (Liga Europa) e uma para a Liga Conferência. O vencedor da Taça de Portugal entra direto na fase de grupos e o terceiro do campeonato joga a qualificação da segunda maior prova europeia. Mas se o vencedor da Taça de Portugal for o campeão ou o segundo classificado do campeonato, o terceiro ganha o acesso direto à Liga Europa.

A última vaga é para a Liga Conferência, para o quarto classificado ou para o quinto.