Portugal sobe à liderança do Grupo A do Europeu

JN Hoje às 18:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa das quinas somou a segunda vitória no Campeonato da Europa, desta vez sobre os Países Baixos (3-1). Zicky, Pany Varela e Afonso assinaram os golos.

Portugal continua sem facilitar na defesa do título europeu. Depois da vitória inaugural sobre a Sérvia (4-2), a equipa das quinas superiorizou-se aos Países Baixos e isolou-se na liderança do Grupo A do Campeonato da Europa.

Perante a equipa da casa, que também tinha vencido na primeira jornada, a seleção portuguesa adiantou-se cedo no marcador e nunca mais largou o comando do resultado.

Zicky abriu o ativo, antes de Pany Varela aumentar a vantagem perto do intervalo.

O jogador do Sporting bisou nos primeiros minutos da segunda parte e praticamente sentenciou o vencedor do encontro, disputado à porta fechada.

O melhor que os Países Baixos conseguiram foi reduzir a desvantagem, através de Bouyouzan, antes de Afonso fechar o resultado.

Na próxima jornada, a terceira e último do Grupo A, Portugal mede forças com a Ucrânia.