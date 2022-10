Portugal soma segundo triunfo na Lituânia para qualificação do Mundial

JN/Agências Hoje às 20:06 Facebook

Portugal imperou, esta terça-feira, em Kaunas, na Lituânia, ao vencer a seleção local por 6-0, no segundo jogo do grupo 4 da Ronda Principal de qualificação para Mundial2024, que ficou resolvido na primeira parte.

Na Zalgiris Arena, em Kaunas, o atual campeão do mundo confirmou o favoritismo e decidiu a partida em poucos minutos, com golos de Zicky Té, aos sete e 25 minutos, o segundo já no segundo tempo, Hugo Neves (11), Pany Varela (12) e Tiago Brito (13) e um golo na própria baliza de Derendiajev (22).

Com este segundo triunfo, a equipa comandada por Jorge Braz passa a somar seis pontos, no primeiro lugar da poule, seguida da Lituânia, segunda colocada, ainda com zero, tal como a terceira, a Bielorrússia.

Depois da vitória diante da Bielorrússia (5-3), na primeira ronda, em Paredes, a equipa lusa desde cedo mostrou que tinha mais argumentos para sair deste país dos bálticos com um triunfo esclarecedor.

Apesar do primeiro golo ter acontecido apenas aos sete minutos, os lusos poderiam ter chegado ao intervalo com uma vantagem ainda mais dilatada, dada a superioridade e a velocidade imprimida na quadra.

Tiago Brito e Pany Varela viram os primeiros remates serem intercetados, mas Zicky Té viria a desfazer o nulo de pé esquerdo, servido por Mário Freitas, embalando rapidamente Portugal para números goleadores no placard, num espaço de três minutos.

Hugo Neves, aos 11, deu a melhor sequência à assistência de Tiago Fernandes, com Pany Varela, no minuto seguinte, a fazer igualmente o 'gosto ao pé' e, consequentemente, o 3-0 a favor dos lusos.

Tiago Brito, que tinha feito o passe decisivo para Varela, aumentou a contagem, indicando que a vitória poderia vir a ser muito expressiva, algo que se veio a confirmar, também por culpa das poucas ameaças lituanas, bem anuladas pela defensiva lusa e pelo guardião André Sousa.

A toada manteve-se no segundo tempo, com Vladrmiri Derediajev a participar na festa de golos, após introduzir a bola na própria baliza, antes de Zicky bisar e fazer o melhor golo da tarde, na quadra onde Portugal, há pouco mais de um ano, se sagrou campeão do mundo.

O pivô do Sporting, pressionado pela defensiva e de costas para a baliza, 'sacou' de um toque de calcanhar para anotar o sexto dos lusos.

Com uma larga vantagem no marcador, Portugal continuou a controlar bem todas as investidas do adversário e ainda houve tempo para Jorge Braz promover a estreia na equipa principal das 'quinas' do guarda-redes André Correia, que atua nos Leões de Porto Salvo.