Portugal surpreendido pela França na segunda jornada do Europeu

A seleção portuguesa de hóquei em patins perdeu, na noite desta terça-feira, com a França e complicou as contas de apuramento para a final do Campeonato da Europa.

Depois do 10-0 à Alemanha, ontem, Portugal tinha hoje o primeiro grande teste e desiludiu, perdendo por 3-5. A França, que na primeira jornada já havia surpreendido a Itália (8-5), adiantou-se cedo no marcador e chegou ao intervalo a vencer por 0-2.

No reatamento, João Rodrigues ainda reduziu, mas a equipa de Renato Garrido foi incapaz de chegar ao empate. Perto do final, a seleção francesa, que teve os irmãos Di Benedetto em grande destaque (três golos para Roberto e dois para Carlo), marcou mais três vezes e assegurou o triunfo. Pelo meio, Gonçalo Alves marcou duas vezes, mas só minimizou a derrota portuguesa.

Nas duas próximas jornadas, Portugal defronta Itália e Espanha e está proibido de perder pontos, sob pena de hipotecar as hipóteses de acabar a fase regular, liderada pela França, num dos dois primeiros lugares, que garantem a presença na final de sábado.

Nos outros dois jogos da segunda jornada, em Paredes, o Itália-Espanha acabou empatado a quatro golos, enquanto a Alemanha derrotou a Andorra por 5-1.