Portugal tem a Liga com maior média de faltas por equipa

Os clubes em Portugal também lideram em cartões amarelos e são segundos nos vermelhos.

A Liga portuguesa pode ser a sétima mais bem cotada no ranking da UEFA, mas no capítulo da disciplina a história é outra. De acordo com os dados recolhidos pelo JN no InStat, plataforma de estatísticas de futebol, o campeonato luso é aquele que tem a maior média de faltas por equipa, entre as cinco principais ligas europeias. Uma equipa em Portugal faz em média, até à 13.ª jornada, 14 faltas por jogo, mais do que em Espanha (13), Itália, França e Alemanha, todos com 12, e Inglaterra (10). O nosso país também lidera a amostragem de amarelos por equipa (2,9 por jogo).

Para explicar esta estatística, o JN falou com Paulo Pereira, antigo árbitro de futebol, Henrique Calisto e João Tralhão, treinadores. "Em termos de cultura, o futebol português privilegia mais a interrupção do jogo em relação ao deixar jogar. Aqui, nota-se uma diferença para as competições europeias, onde as equipas portuguesas mostram uma vontade diferente em continuar a jogar", começou por dizer Paulo Pereira. O ex-árbitro explica que nas provas europeias, como a Liga dos Campeões, não são marcadas faltas motivadas por "pequenos toques" que não serão suficientes para assinalar a infração.