Portugal tem a melhor liga de surf da Europa

A "Remarkable Communication & Image Management" destacou a Liga Portuguesa de Surf como a melhor e mais profissional da Europa.

A Liga Portuguesa de Surf foi considerada como a melhor e mais profissional liga da Europa. A análise é da Remarkable Communication & Image Management, empresa de atividades de relações públicas e comunicação.

"A Liga MEO surf é sem dúvida uma plataforma de competição de excelência e prestígio, com a atribuição do título nacional e o convite regular para o campeão participar na etapa do mundial, que decorre atualmente em Peniche", referiu Diogo André, CEO da Remarkable Communication & Image Management.

Em comparação com Espanha, França e Reino Unido, países europeus mais relevantes no surf mundial, Portugal tem o maior número de etapas (cinco em três dias) o que faz da Liga Portuguesa a mais longa em tempo efetivo.

No aspeto económico também se superioriza em relação às restantes. A Liga distribui mais de 100 mil euros em prémios aos surfistas. Por ser a única competição com transmissão televisiva, há um mediatismo muito acentuado para a Liga e para os atletas.

Os critérios para esta análise foram o número de etapas, estrutura, profissionalismo, divulgação, participação, prémios atribuídos e calendarização.