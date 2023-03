Portugal tem as ligas mais indisciplinadas do futebol europeu

Primeiro e segundo escalões portugueses fazem parte de um top 10 dominado pelos campeonatos sul-americanos.

A Liga e a Liga 2 portuguesas são os campeonatos europeus com mais cartões, de acordo com um estudo publicado pelo CIES - Observatório do Futebol, que analisou 76 competições nacionais entre 1 de janeiro de 2020 e 20 de março de 2023. No panorama mundial, o segundo escalão português ocupa o quinto lugar (média de 6,04 cartões por jogo) e a divisão principal o oitavo (5,90), num top 10 dominado pela América do Sul. Os campeonatos da Bolívia, Uruguai e Venezuela são os mais indisciplinados, sendo Portugal e a Ucrânia os únicos países europeus que aparecem entre os dez primeiros.

Ouvido pelo JN, o antigo árbitro Paulo Pereira referiu a necessidade de refletir sobre estes números. "Em primeiro lugar, a razão de haver tantos cartões em Portugal é cultural. Os jogadores protestam muito e os árbitros deviam dialogar mais, a culpa é dos dois. Além disso, há a questão da avaliação dos juízes: não mostrar um amarelo é mais facilmente punido do que um cartão que não é bem atribuído. Por vezes, em própria defesa, o árbitro mostra cartão amarelo mesmo quando tem dúvidas. A classificação é feita mais pelo erro do que pela meritocracia", sublinhou.

PUB

Há ainda questões financeiras: "Em Portugal, as multas pelos cartões são muito mais baixas em comparação com o resto da Europa. Por exemplo, as expulsões têm um preço brutal em alguns campeonatos". José Mourinho, ao serviço do Chelsea, foi multado em 56 mil euros por uma expulsão na Premier League.

O treinador Miguel Leal deu ênfase à vertente cultural e também à desportiva. "Infelizmente, olhamos o desporto como uma forma de ganhar a qualquer preço e os jogadores reclamam por tudo e por nada, parece que Portugal parou no tempo", explicou. Mas há outros temas que necessitam de análise. "Além da falta de fair play, deve analisar-se todos os fatores. É uma bola de neve", salientou.

Olhando as cinco principais ligas europeias, a Espanha é a que mais se aproxima de Portugal, ocupando a 15.ª posição, com média de 5,36 cartões. Seguem-se Itália (30.º), França (57.º) e Alemanha (62.º). A Liga inglesa é a menos indisciplinada das cinco, estando no 71.º lugar, com uma média de 3,37 cartões.

Por dentro

Ligas japonesas no fim da tabela

A 1.ª e a 2.ª ligas do Japão encontram-se no fim da tabela dos campeonatos com mais amarelos, com uma média de 2,19 e 1,99 cartões por jogo, respetivamente, de acordo com o estudo divulgado pelo CIES - Observatório do Futebol.

Países Baixos têm menos cartões

Os dois principais campeonatos dos Países Baixos são as ligas europeias onde os árbitros vão menos vezes ao bolso para exibir cartões. A 1.ª Divisão regista uma média de 3,13 por encontro, enquanto o segundo escalão neerlandês apresenta uma média de 3,09 cartões.

AS 10 ligas com mais cartões

Liga / PAÍS Amarelos Vermelhos Total €

1.ª Divisão da Bolívia 6,46 0,55 7,01

1.ª Divisão do Uruguai 6,04 0,44 6,48

1.ª Divisão da Venezuela 6.01 0,42 6,43

1.ª Liga do Equador 5,70 0,48 6,18

2.ª Liga de Portugal 5,72 0,32 6,04

1.ª Divisão da Costa Rica 5,55 0,47 6,02

1.ª Divisão do Peru 5,55 0,47 6.02

1.ª Divisão de Portugal 5,55 0,35 5.90

1.ª Divisão da Colômbia 5,44 0,33 5,77

1.ª Divisão da Ucrânia 5,41 0,35 5,76