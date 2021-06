Portugal tenta acesso à terceira final frente à pentacampeã Espanha

JN/Agências Hoje às 07:54 Facebook

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 tenta esta quinta-feira aceder pela terceira vez ao encontro decisivo do campeonato da Europa da categoria, ao defrontar nas meias-finais a Espanha em Maribor, na Eslovénia.

Três dias após a vitória sobre a Itália (5-3, após prolongamento), recordista de troféus da prova, a equipa de Rui Jorge encara a pentacampeã e detentora do título (1986, 1998, 2011, 2013 e 2019) a partir das 18 horas (17 em Portugal), no Estádio Ljudski vrt.

Portugal vai disputar pela quarta vez as meias-finais do Europeu de sub-21, na sequência dos triunfos em 1994 (2-0 à Espanha) e 2015 (5-0 à Alemanha) e da eliminação em 2004 (1-3 com a Itália), estando os 23 jogadores convocados aptos para o embate com a "rojita".

A equipa das quinas chega a Maribor, a segunda maior cidade eslovena, situada quase 130 quilómetros a nordeste de Ljubljana, com um percurso invicto e o melhor ataque do torneio, com 11 golos, que colocarão à prova a defesa menos batida, com um sofrido.

Os pupilos de Luis de la Fuente superaram a primeira fase, disputada entre 24 e 31 de março, com vitórias sobre a anfitriã Eslovénia (3-0) e a República Checa (2-0) e um nulo com a Itália, mas precisaram do prolongamento para afastar a Croácia (2-1) nos quartos.

Apesar do lastro no Europeu de sub-21, no qual ainda conta com três finais perdidas (1984, 1996 e 2017), a Espanha, que terá o defesa Hugo Guillamón a cumprir um jogo de suspensão, soma duas vitórias e outras tantas derrotas em jogos oficiais com Portugal.

O confronto ibérico em solo esloveno será arbitrado pelo sueco Glenn Nyberg e definirá o adversário de Países Baixos ou Alemanha, que se defrontam três horas mais tarde na cidade húngara de Székesfehérvár, na final, agendada para domingo, em Ljubljana.

Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um campeonato da Europa de sub-21, que tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.