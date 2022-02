Portugal termina Algarve Cup em quarto lugar

JN/Agências Hoje às 14:46 Facebook

A Seleção Nacional terminou a Algarve Cup no quarto lugar, depois de perder com a Noruega, por 0-2, em encontro de atribuição do último lugar do pódio. Elisabeth Terland (20 minutos) e Celine Bizet (78") marcaram os golos da equipa nórdica.

A vencedora da competição foi a Suécia (pela quinta vez!), ao bater a Itália na final, por 6-5, no desempate por penáltis, após uma igualdade a um golo durante os 90 minutos.

Valentina Giacinti (18 minutos) colocou a Itália a vencer, mas Caroline Seger (72) empatou para a Suécia, de grande penalidade, com as suecas a somarem o quinto triunfo na prova - igualaram a Noruega na segunda posição do palmarés, a cinco troféus dos Estados Unidos -, num desempate em que não falharam qualquer pontapé.