Portugal termina com 11 medalhas a Taça de Europa de séniores de judo

JN/Agências Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal conquistou, este domingo, mais três medalhas na Taça Europa de seniores de judo, que decorreu em Coimbra, fechando a competição, que juntou 135 atletas de 22 países, com um saldo de 11 subidas ao pódio.

No segundo e último dia de competição, Jorge Fonseca, bicampeão mundial de -100 kg, conquistou a medalha de ouro, impondo-se na final ao chinês Yongjie Yin, por "ippon".

Antes, o judoca português, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, venceu o chinês Ruixuan Turini, por acumulação de "shidos", e o italiano Lorenzo Turini, por "ippon".

Na mesma categoria, Guilherme Silva perdeu o combate inaugural por "ippon" frente ao chinês Fuchun Huang, mas acabou por conquistar o bronze depois de ter sido repescado para lutar pelas medalhas com o belga Toma Nikiforov, que não compareceu.

Na categoria -81 kg, João Fernando conseguiu uma medalha de bronze, batendo no último combate Manuel Rodrigues, pontuando por "wazari" antes do "ippon" final.

Portugal, que esteve representado por 26 judocas, fecha a competição com 11 medalhas (duas de ouro, com o triunfo de Francisco Mendes, em -60 kg, no sábado, três de prata e seis de bronze).