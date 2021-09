Portugal termina preparação para o Mundial com vitória

JN/Agências Hoje às 22:40 Facebook

A seleção portuguesa de futsal voltou, este domingo, a vencer a congénere do Paraguai, de novo por 2-1, no sétimo e último jogo de preparação para o Campeonato do Mundo de 2021, na Lituânia.

Julio Mareco, aos nove minutos, adiantou o Paraguai, com Portugal a conseguir a reviravolta no minuto 38, primeiro por Zicky e segundos depois por Fábio Cecílio, num jogo onde ambas as equipas demonstraram dificuldades em finalizar as muitas oportunidades que tiveram, no jogo disputado em Viseu.

Ainda sem Pauleta, a recuperar da infeção com o novo coronavírus, de Tiago Brito, em isolamento profilático por partilhar quarto com o colega de seleção, e de Tomás Paçó, a recuperar de uma lesão muscular, o primeiro golo surgiu aos nove minutos, numa falha de Edu, que não conseguiu parar um remate fraco de Julio Mareco, com a bola a bater no pé do guarda-redes português e a escapar para o fundo da baliza.

Reagiu Portugal e, aos 12 minutos, após jogada envolvente, Ricardinho, só com Gabriel Gimenez pela frente, não conseguiu bater o guarda-redes paraguaio.

Aos 14 minutos, mais uma boa jogada de Portugal a culminar com um remate de Afonso Jesus ao poste da baliza dos sul-americanos, situação que se repetiu cinco minutos depois, desta vez com um remate de Ricardinho.

A segunda parte abriu com Portugal a jogar mais próximo da baliza adversária, mas, aos 23 minutos, após perda de Ricardinho, Pascottini isolou-se e obrigou Bebé a uma grande defesa.

Aos 28 minutos, novamente Ricardinho não conseguiu bater Gabriel Gimenez, com um remate já em plena área.

O empate surgiu aos 38 minutos, com Zicky a finalizar após insistência de Erick Mendonça, com Fábio Cecílio, meio minuto depois, a confirmar a reviravolta, com um remate fortíssimo ao ângulo da baliza paraguaia.

Portugal terminou a preparação para o Mundial de futsal com seis vitórias, frente a Japão (3-2), Venezuela (2-1), Angola (4-3), Costa Rica (5-0), um duplo triunfo frente ao Paraguai, ambos por 2-1, e uma derrota, frente ao Uzbequistão (1-3).

A comitiva portuguesa viaja para a Lituânia no dia 9 de setembro e a estreia no Campeonato do Mundo acontece a 13, frente à Tailândia, em jogo da primeira jornada do Grupo C.