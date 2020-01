Portugal travado pela Finlândia no caminho para o Mundial

Ontem às 23:25 Facebook

A seleção portuguesa de futsal empatou, esta noite de sexta-feira, a uma bola com a Finlândia, na segunda jornada do Grupo A da ronda de elite de qualificação para o Mundial, que decorre até domingo na Póvoa de Varzim.

O adversário surpreendeu Portugal no primeiro tempo e chegou ao intervalo com uma vantagem de um golo, obtido por Jyrkiainen, Os nórdicos aumentaram no segundo tempo para 2-0, por Hosio.

A formação comandada por Jorge Braz só conseguiu reagir à desvantagem na reta final. Bruno Coelho reduziu a menos de dois minutos do fim, com Cardinal a igualar a partida a dois golos a 48 segundos da buzina final.