Portugal-Uruguai entre os jogos com maior procura de bilhetes

O encontro entre Portugal e o Uruguai, da segunda jornada do Grupo H da fase final do Mundial Catar2022, está entre os cinco que tiveram mais procura de bilhetes, revelou, esta quinta-feira, a FIFA.

O organismo que gere o futebol mundial informou que já foram vendidos 2,45 milhões de bilhetes para a competição, que reunirá no Catar 32 seleções, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Ao encontro entre Portugal e o Uruguai, agendado para 28 de novembro, e que será uma reedição dos "oitavos" do Mundial2018, que a seleção lusa perdeu por 2-1, juntam-se mais quatro jogos, entre os quais dois do Brasil, frente aos Camarões e à Sérvia.

As partidas que vão opor a Costa Rica à Alemanha e a Austrália à Dinamarca completam a lista de jogos com mais procura.

O Qatar, a primeira nação do Médio Oriente a receber a competição lidera o 'ranking' de procura por países, seguido de Estados Unidos, Inglaterra, Arábia Saudita, México, Emirados Árabes Unidos, França, Argentina, Brasil e Alemanha.

A FIFA refere que no último período de vendas, que decorreu entre 05 de julho e 16 de agosto, quando os adeptos puderam comprar online por ordem de chegada, foram vendidos 520.532 ingressos.

O organismo indica que está programada mais uma fase de venda de bilhetes, que deverá ter início em setembro, e durar até ao final do torneio.

Em junho, a FIFA anunciou que já tinham sido vendidos 1,2 milhões, após a segunda fase de comercialização.

Na primeira fase, Portugal está incluído no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento.