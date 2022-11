Portugal-Uruguai terá árbitro iraniano

JN/Agências Hoje às 18:47 Facebook

Alireza Faghani dirige um jogo da seleção portuguesa pela segunda vez na carreira, depois de ter estado numa derrota com o Chila, na Taça das Confederações.

O árbitro iraniano Alireza Faghani foi nomeado para dirigir o jogo entre Portugal e Uruguai, na segunda-feira, da segunda jornada do Grupo H do Mundial 2022. Internacional desde 2008, Faghani, de 44 anos, natural de Kashmar, vai apitar pela segunda vez na carreira um jogo da equipa principal das 'quinas'.

Em 28 de junho de 2017, apitou o encontro entre Portugal e Chile, das meias-finais da Taça das Confederações, em Kazan, na Rússia, onde os sul-americanos bateram os lusos, no desempate por grandes penalidades (3-0).

Na segunda-feira, no maior palco do torneio, o árbitro iraniano vai ser auxiliado pelos compatriotas Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli, enquanto Abdulrahman Al Jassim, natural do Catar, desempenhará as funções de quarto árbitro. O árbitro responsável pelo VAR será Abdulla Al-Marri, do Catar.

Já na presente edição do Mundial 2022, o 'juiz' do Irão dirigiu o duelo Brasil-Sérvia (2-0), da primeira jornada do Grupo G.