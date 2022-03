Portugal vacila pela primeira vez na qualificação

Após cinco vitórias em cinco jogos Portugal perdeu pontos, pela primeira vez, no Grupo D de qualificação para o Europeu 2023. Na receção à Islândia não foi além de um empate (1-1), tendo sofrido o primeiro golo ao fim de seis partidas.

A Seleção Nacional de sub-21 entrou bem na partida, tendo em Gonçalo Ramos e Fábio Vieira os principais agitadores do futebol português. Contudo até foram os islandeses a marcar primeiro, por intermédio de Willumson, a responder a uma bela iniciativa individual de Fridriksson.

O golo não fez tremer os jovens lusitanos que reagiram de pronto, tendo chegado à igualdade com o golo de Gonçalo Ramos, aos 34 minutos.

Após uma primeira parte dominadora a toada manteve-se mas a seleção da Islândia foi ganhando confiança e conseguiu criar oportunidades de grande perigo, tal como Portugal continuava a fazer.

No entanto a falta de pontaria ditou a inexistência de mais golos na partida e assim os pupilos de Rui Jorge somam o primeiro empate da qualificação, ficando no segundo lugar, com 16 pontos (menos um do que a Grécia), embora tenham menos um jogo disputado.