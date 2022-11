Portugal vai de barriga cheia para o Catar

No último teste de preparação para o Mundial, a seleção goleou a Nigéria por 4-0. António Silva e Gonçalo Ramos estrearam-se pelas quinas e o jovem avançado marcou o terceiro golo.

Antes da partida para um Mundial atípico, a meio da temporada, Fernando Santos dispôs de apenas um teste para tirar as dúvidas com vista ao primeiro encontro no Catar, frente ao Gana, na quinta-feira, e terá certamente ficado satisfeito com a vitória, por 4-0, diante da Nigéria.

António Silva foi titular e somou a primeira internacionalização num onze sem Cristiano Ronaldo, afastado da partida com uma indisposição gástrica, e que, por isso, viu o centro do ataque ocupado por André Silva, apoiado por João Félix e Bernardo Silva, ambos nas alas, num 4x2x3x1 que não é novidade na era Fernando Santos.