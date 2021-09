Portugal apura-se para os quartos do Mundial

Bernardo Monteiro Hoje às 20:41 Facebook

A Seleção Nacional confirmou a passagem aos quartos de final do Mundial a decorrer na Lituânia, ao derrotar a Sérvia (4-3, após prolongamento), no embate dos oitavos. O adversário de Portugal na fase seguinte será a Espanha, na próxima segunda-feira (15.30 horas).

O jogo até começou de feição para a seleção portuguesa, que inaugurou o marcador, logo aos 14 minutos, com um belo golo de calcanhar do suspeito do costume, Ricardinho, concluindo um contra-ataque da melhor maneira. O bom momento não parou por aí e, logo no minuto a seguir, Erick serviu André Coelho para o segundo golo luso, selando o resultado que foi para intervalo.

No regresso dos balneários Portugal adormeceu e permitiu aos sérvios sonhar. Aos 23 minutos Lazarevic diminuiu a desvantagem e, cinco minutos depois, empatou a partida, provocando verdadeiros calafrios aos portugueses. No tempo regulamentar as redes não voltaram a abanar e o encontro seguiu para prolongamento.

No tempo extra o homem do momento foi mesmo Pany Varela, que resolveu assumir o papel de homem do jogo, marcando dois golos no mesmo minuto (43). A partir daí a Sérvia entrou em modo 'risco máximo' e assumiu o 5x4, com guarda-redes avançado, tendo mesmo conseguido marcar, num azar de João Matos, mas foi insuficiente para levar o jogo para grandes penalidades.

Na próxima fase a equipa de Jorge Braz vai defrontar a seleção do país vizinho, que bateu a Chéquia (5-2).