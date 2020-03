Portugal vê adiado torneio de qualificação para Tóquio2020

Hoje às 16:25 Facebook

Os torneios de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, entre os quais o que deveria disputar a seleção portuguesa, em Paris, foram adiados para junho, devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta sexta-feira a Federação Internacional de Andebol (IHF).

Portugal deveria discutir entre 17 e 19 de abril, com Croácia, Tunísia e a anfitriã França, as duas vagas no respetivo grupo para Tóquio2020, tal como aconteceria na mesma data com os outros dois agrupamentos no setor masculino, organizados na Noruega e na Alemanha.

Os três torneios de apuramento no setor feminino, que estavam agendados para o período entre 20 e 22 de março, em Espanha, Hungria e Montenegro, também foram adiados para junho, em datas a anunciar mais tarde pela IHF.