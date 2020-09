Portugal impõe-se à Croácia no Dragão

JN Hoje às 20:36 Facebook

Portugal estreou-se este sábado com uma vitória por 4-1 sobre a Croácia, no estádio do Dragão, na jornada inaugural do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, do qual é o detentor do troféu.

O primeiro sinal até foi dos croatas, logo nos minutos iniciais, com Vlasic a rematar para defesa para canto de Anthony Lopes, mas a partir daí foi a seleção nacional a estar por cima do jogo.

Aos 9 minutos, Bruno Fernandes atirou à figura do guarda-redes, mas foi João Cancelo, pouco depois, a criar a primeira grande ocasião, num remate de trivela a obrigar Livakovic a grande defesa.

Seguiu-se novo remate aos ferros, desta feita por João Félix, com Raphael Guerreiro, na recarga a obrigar o guarda-redes da Croácia a grande defesa. O central Pepe também teve uma oportunidade de ouro, mas Livakovic, numa defesa a dois tempos, desviou o remate.

Aos 27 minutos, foi a vez de Diogo Jota experimentar a resistência dos postes, com um cabeceamento, e depois a atirar às malhas laterais. Pouco depois da meia hora, Raphael Guerreiro rematou colocado, a bola bateu no poste e no guardião adversário e a sair.

Aos 41 minutos, finalmente alguma justiça no marcador com o golo de Portugal. João Cancelo atirou de fora da área, a bola foi em arco e entrou junto ao canto superior esquerdo.

Na segunda metade, a Croácia entrou a controlar um pouco mais as operações, mas foram as quinas a voltar a marcar, aos 58 minutos, na sequência de uma desmarcação de Diogo Jota, que domina a bola com dificuldade e remata certeiro, estreando-se a marcar pelas quinas.

A 20 minutos do final, foi a vez de João Félix apontar, também, o primeiro golo pela seleção nacional A, num tiro de fora da área, aumentando a vantagem para 3-0.

A Croácia reduziu a diferença no primeiro minuto de descontos, por Petkovic, contudo, Portugal ainda não tinha fechado a conta e fê-lo no último lance do encontro, por André Silva, na sequência de um canto ao primeiro poste.