Portugal vence Alemanha na superfinal da Liga Europeia

A seleção portuguesa de futebol de praia somou esta quinta-feira o segundo triunfo (4-1) na Superfinal da Liga Europeia, desta vez frente à Alemanha, em jogo da segunda jornada.

Depois da goleada (7-0) na quarta-feira, diante da França, os comandados de Mário Narciso voltaram a mostrar-se em bom plano no Estádio do Vimeiro, na Nazaré, apesar de terem começado a perder, fruto do tento apontado por Julin Mutulingam, de grande penalidade, aos 10 minutos.

Contudo, ainda dentro do primeiro período, Bê Martins (12) voltaria a restabelecer a igualdade, com Bruno Torres (13), Belchior (19) e André Lourenço (22) a fazerem os restantes tentos, deixando Portugal mais perto de revalidar o título conquistado em 2019.

Antes, no outro encontro do dia, a Suíça goleou a França por 9-2, enquanto Ucrânia folgou nesta jornada.

No sábado, Portugal defronta a Ucrânia, seguindo-se a Suíça, no domingo, com ambos os desafios agendados para as 17.30 horas.