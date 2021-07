Portugal vence Bahrain e consegue primeiro triunfo no andebol

JN/Agências Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa de andebol venceu esta segunda-feira o Bahrain por 26-25, no segundo jogo do grupo B de Tóquio 2020, conseguindo a primeira vitória oficial em Jogos Olímpicos em modalidades coletivas de pavilhão.

A Dinamarca lidera a "poule", com quatro pontos, depois de hoje ter batido o Egito (32-27), com portugueses, egípcios e suecos, que ainda hoje jogam com o anfitrião Japão, com dois pontos. Japão e Bahrein não pontuaram.

Os quatro primeiros classificados de cada um dos dois grupos avançam para os quartos de final do torneio olímpico.

Na quarta-feira, Portugal defronta a Suécia, pelas 11.30 (3.30), de novo no Yoyogi National Stadium.