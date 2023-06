Portugal vence Bósnia-Herzegovina na qualificação para o Euro 2024

JN Hoje às 21:42 Facebook

Seleção nacional venceu a Bósnia-Herzegovina por 3-0, com golos de Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Médio do Manchester United marcou duas vezes e fez uma assistência

A seleção portuguesa venceu, este sábado, a Bósnia-Herzegovina, por 3-0, em encontro do Grupo J de qualificação para o Europeu de 2024, no Estádio da Luz.

Num jogo em que nem sempre a equipa das "quinas" conseguiu demonstrar tranquilidade na circulação de bola, os golos de Bernardo Silva, aos 44 minutos, e de Bruno Fernandes, aos 77 e aos 90+3 minutos, foram suficientes para garantir a vitória sem grandes sobressaltos.

A seleção portuguesa continua, assim, na liderança do Grupo J, com nove pontos, com a Eslováquia, que venceu o encontro deste sábado, frente à Islândia, por 2-1, na segunda posição, a dois pontos de distância.