Portugal vence Cabo Verde e continua a sonhar com os quartos-de-final

A seleção nacional de andebol venceu, esta sexta-feira, Cabo Verde (35-23), em mais um jogo do Mundial que está a decorrer em Gotemburgo, na Suécia.

Depois do empate diante do Brasil, Portugal voltou às vitórias no Mundial de Andebol ao bater Cabo Verde por 35-23. Agora, a seleção nacional decide o futuro no encontro de domingo, frente à Suécia, no qual um empate pode garantir uma vaga inédita nos quartos-de-final da prova.

Com esta vitória, a equipa das quinas soma cinco pontos e sobe, à condição, ao segundo lugar do Grupo 2 da ronda principal do torneio.

Cabo Verde procurou jogar o jogo olhos nos olhos com Portugal e, nos minutos iniciais, chegou a liderar a partida. Durante os primeiros 30 minutos a maior vantagem da seleção nacional fixou-se nos três golos e chegou ao intervalo a vencer por 12-14. No segundo tempo a turma de Paulo Pereira entrou mais concentrada e aproveitou alguns erros de Cabo Verde para cimentar ainda mais a vantagem.

O encontro tornou-se mais confortável com a terceira expulsão do cabo verdiano Paulo Moreno e aí Portugal limitou-se a controlar a partida. A seleção nacional espera agora para ver o que fazem as seleções do Brasil, Islândia e Hungria. No domingo, a equipa das quinas defronta a Suécia às 19.30 horas num jogo que será decisivo para a passagem aos quartos-de-final do Mundial de Andebol.