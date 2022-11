Portugal vence Chile e marca encontro com Alemanha no Mundial feminino

JN/Agências Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção feminina de Portugal venceu, esta quarta-feira, o Chile por 3-2 e garantiu o segundo lugar do Grupo A no campeonato do Mundo de hóquei em patins, que se realiza em San Juan, na Argentina.

Numa partida repleta de boas jogadas, Portugal inaugurou o marcador a nove minutos do intervalo, por intermédio de Raquel Santos, após uma combinação com Marlene Santos e uma finalização irrepreensível.

O Chile reagiu e ainda na primeira parte fez dois golos, por intermédio de Catalina Flores, jogadora do Benfica, o segundo na sequência de um livre direto.

PUB

Mas, Catarina Ferreira fez o empate para a seleção nacional ainda antes do intervalo.

No segundo tempo, Sofia Moncóvio voltou a colocar Portugal na frente do marcador, resultado que a equipa lusa segurou até ao final.

Nos quartos de final, marcados para quinta-feira, Portugal vai enfrentar a Alemanha.