Portugal vence França na estreia no Europeu

O andebol nacional conseguiu, esta sexta-feira, uma das maiores vitórias da sua história, ao bater a França, por 28-25, no primeiro jogo do Grupo D do Campeonato da Europa.

Em Trondheim, na Noruega, a seleção portuguesa voltou a bater o pé a uma das melhores seleções do Mundo. Depois do triunfo frente ao mesmo adversário na fase de qualificação, a equipa treinada por Paulo Pereira deu nova prova de enorme qualidade e entrou com o pé direito no Euro 2020.

A formação das quinas contou com a inspiração de Quintana na baliza, uma defesa muito sólida e um ataque avassalador, com destaque para os cinco golos de Diogo Branquinho e os quatro de Miguel Ferraz e André Gomes. Ao intervalo, os portugueses já venciam por 12-11.

Com este triunfo, Portugal fica numa excelente posição de garantir a presença na segunda fase do Campeonato da Europa, uma vez que se qualificam os dois primeiros classificados de cada grupo. No domingo, a seleção defronta a Bósnia-Herzegovina, fechando o Grupo D na terça-feira, frente à Noruega.