Portugal vence Grécia e fecha apuramento para Europeu invicto

A seleção portuguesa venceu, este sábado, a Grécia por 2-1, em jogo da última jornada do grupo D da fase de apuramento para o Europeu de futebol de sub-21, o qual concluiu sem qualquer derrota.

Após um nulo ao intervalo, a equipa lusa entrou da melhor maneira na segunda metade e, aos 48 minutos, Paulo Bernardo marcou o primeiro golo, para, volvidos oito minutos (56), Gonçalo Ramos ampliar a vantagem, que foi reduzida pelos gregos aos 901, com um tento de Koutsias.

Com esta vitória, a seleção portuguesa, que já tinha garantido antecipadamente a vitória no grupo e o apuramento direto para o Europeu, conclui a fase de apuramento com nove vitórias e um empate, num total de 28 pontos, enquanto a Grécia falha o segundo lugar e consequente apuramento para o play-off, depois de a Islândia conquistar o segundo lugar nesta última jornada, ao golear na receção ao Chipre, por 4-0.