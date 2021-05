Portugal vence Hungria na qualificação para o Europeu

JN/Agências Hoje às 19:58 Facebook

Portugal foi, este domingo, mais forte em todos os capítulos de jogo e venceu (3-0) com facilidade a Hungria, resultado que permitiu alcançar o terceiro triunfo em três jogos no Grupo G de qualificação para o Europeu de voleibol.

Na terceira partida realizada em Budapeste, a seleção orientada por Hugo Silva deu seguimento à vitória por 3-2, frente à Bielorrússia, e por 3-0, sobre a Noruega, e impôs-se perante a seleção anfitriã com os parciais de 25-21, 25-16 e 25-21.

Em apenas 74 minutos Portugal resolveu a partida graças a uma exibição globalmente consistente, com destaque para a construção do ataque a partir da receção e para a capacidade do bloco em anular os pontos fortes da Hungria em momentos decisivos dos sets.

A boa entrada da seleção da casa 'obrigou' os portugueses a trabalharem para recuperar de um 4-6. Mas com maior acerto defensivo e ofensivo, a formação orientada por Hugo Silva chegou ao 15-12, o que permitiu gerir o resultado entre os três e quatro pontos de diferença até fechar o primeiro set com um 25-21.

No arranque do segundo set os portugueses surgiram relaxados e viram a Hungria chegar ao 2-4. No entanto, a superioridade de Portugal foi evidente ao elevar o nível competitivo, com o marcador a chegar ao 18-10 e depois ao 23-14, para fechar com um 25-16.

Com a confiança em alta, e com a equipa da Hungria já sem capacidade para mudar o resultado, o terceiro set foi controlado por Portugal, que chegou ao 10-6 e depois ao 20-12, para fechar o encontro com 25-21.

Com o pleno de vitórias, Portugal lidera com oito pontos, mais um que a Bielorrússia, que somou dois triunfos. Hungria com uma vitória tem três pontos e a Noruega ainda não pontuou.

De 14 a 16 de maio, disputa-se o segundo torneio de qualificação do Grupo G, em Matosinhos.

Apuram-se para o Europeu, organizado por Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia e a decorrer de 01 a 19 de setembro, os vencedores dos sete grupos de qualificação desta segunda fase e os cinco melhores segundos classificados.

As 12 seleções apuradas nesta fase de qualificação irão juntar-se aos quatro organizadores e às outras oito seleções já qualificadas de acordo com a classificação final do Europeu de 2019, no qual Portugal terminou em 20.º.

Ficha de jogo:

Jogo no Arena Savaria Szombathely, em Budapeste

Portugal -- Hungria, 3-0

Parciais: 25-21, 25-16 e 25-21

Sob a arbitragem de Tudor Pop (Ucrânia) e Andrii Kovalchuk (Ucrânia) as equipas alinharam:

Portugal: Filip Cveticanin, André Lopes, Phelipe Martins, Miguel Rodrigues, Hugo Gaspar, Alexandre Ferreira e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: Sebastião Alves, Gerson Gomes, André Marques, Tiago Violas, Marco Ferreira, Lourenço Martins e João Fidalgo

Treinador: Hugo Silva

Hungria: Alpár Szabó, Kristóf Horváth, Krisztián Pádár, Cameron Keen, Dániel Gacs, Árpád Baróti e Máté Kiss (líbero). Jogaram ainda: Bence Bozáki, József Nagy, Marcell Pesti, Bálint Magyar, Péter Blázsovics e Csanád Dávid

Treinador: Robert Koch

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19