Portugal vence Itália com "hat-trick" de Fábio Silva

A seleção portuguesa de sub-19, vice-campeã da Europa em título, goleou esta sexta-feira a Itália, por 4-1, em jogo de preparação para a qualificação para o Euro 2020.

Fábio Silva, avançado de 17 anos, que esta época ganhou lugar no plantel principal do F. C. Porto, marcou aos 48 segundos, 10 e 44 minutos, enquanto Úmaro Embalo apontou o outro golo, aos 27.

Os transalpinos, que perderam a final do Europeu de 2018 para os lusos, com 4-3 após prolongamento, reduziram por Moura, aos 47.

Portugal está isento da fase de grupos, mas, a 3 de dezembro, saberá quem lhe toca em sorte na ronda de elite, que será disputada na primavera e que ditará quem vai à fase final, de 19 julho a 1 de agosto na Irlanda do Norte.

Portugal e Itália voltam a jogar segunda-feira, em Macedo de Cavaleiros, sendo que os pupilos de Rui Bento testam novamente a forma em fevereiro com dois jogos com a França, a 25 e 27, em lugar a definir.