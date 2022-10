Portugal vence Luxemburgo na qualificação para o Europeu 2024

JN/Agências Hoje às 16:48, atualizado às 18:31 Facebook

A seleção portuguesa de andebol venceu, este domingo, o Luxemburgo por 32-21, em jogo da segunda ronda do grupo 1 da qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, disputado no Centre Sportif Nationale d'Coque.

Depois do histórico triunfo por 44-27 sobre a Turquia, a formação lusa voltou a ser bem superior, num desafio em que ao intervalo já liderava por 14-5: os dois primeiros de cada um dos oito grupos junta-se na fase final à anfitriã Alemanha e à Suécia, Espanha e Dinamarca, as três primeiras classificadas do Europeu de 2022, qualificando-se ainda os quatro melhores terceiros classificados.

Ante um adversário claramente inferior, Portugal permitiu um início de encontro muito morno, no qual se destacou o veterano guarda-redes Chris Auger, de 39 anos, cujas defesas permitiram ao Luxemburgo aguentar um equilíbrio que, ainda assim, durou apenas até aos 2-2.

Com um parcial de 6-0, numa altura em que se destacava Leonel Fernandes, com três golos, Portugal chegou aos 8-2, sendo que o seu oitavo tento culminou um período de oito minutos sem que qualquer equipa celebrasse um remate certeiro.

Portugal mantinha a sua habitual coesão defensiva -- Gustavo Capdeville começou, igualmente, a 'brilhar' na baliza, chegando ao intervalo com 11 defesas -, contudo no ataque o rendimento não era o mesmo, facto que, perante um opositor bem mais frágil, como se percebe na sua capacidade ofensiva, justifica os 14-5 no descanso.

Os muitos portugueses na bancada, ocupando cerca de metade dos lugares disponíveis, viram um domínio mais relaxado dos pupilos de Paulo Pereira na etapa complementar, menos rigorosos na defesa, ajudando a uma bem superior eficácia dos anfitriões.

Já com Miguel Espinha na baliza, e com o triunfo mais do que garantido, os lusos não forçaram um elevado ritmo, pelo que perderam coesão defensiva, pouco melhorando no ataque.

Sempre esforçados, os luxemburgueses, que desde 2008 não chegavam a esta fase da competição, procuravam marcar o maior número de golos e, aos 17-30, celebraram o seu primeiro tento em contra-ataque, sinal de que a menor eficácia dos visitantes não esbarrou na muralha do opositor.

Os 18-16 com que terminou a segunda parte, mostram o maior equilíbrio na partida em que os melhores marcadores foram Victor Iturriza, Leonel Fernandes e o luxemburguês Yann Hoffmann, todos com cinco golos.

A terceira jornada vai ocorrer somente em 08 de março de 2023, com Portugal a visitar a Macedónia do Norte, sua maior rival na luta pelo primeiro lugar, enquanto o Luxemburgo recebe a Turquia, ambos à procura dos primeiros pontos.

Jogo realizado no Centre sportif National d'COQUE, em Luxemburgo.

Ficha de jogo:

Luxemburgo -- Portugal, 21-32

Ao intervalo: 5-14

Sob a arbitragem das macedónias Jelena Vujacic e Andjelina Kazanegra, as equipas alinharam e marcaram:

Luxemburgo (21): Chris Auger, Milasin Trivic (1), Yann Hoffmann (5), Tom Krier, Raphael Guden, Josip Ilic (3), Luca Tomassini, Ben Weyer (2), Tommy Wirtz, Daniel Scheid (2), Adel Rastoder (2), Jacques Tirozelli (2), Loic Kaisen (2), León Biel, Felix Werdel (2) e Mika Herrmann

Treinador: Nikola Malesevic.

Portugal (32): Gustavo Capdeville, Francisco Costa (3), André Gomes (2) Miguel Martins, Victor Iturriza (5), Rui Silva, Leonel Fernandes (5), Miguel Espinha (gr), Pedro Portela (1), Aléxis Borges (4), João Ferraz (2), Alexandre Cavalcanti, Diogo Branquinho (4), Miguel Alves (2), Martim Costa (4) e Luís Frade

Treinador: Paulo Pereira

Assistência: cerca de 2.000 espetadores