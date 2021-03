Portugal vence Luxemburgo no terceiro jogo de qualificação para o Mundial

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção nacional venceu (3-1), esta terça-feira, o Luxemburgo no terceiro jogo de qualificação para o Mundial 2022. Portugal esteve a perder mas acabou por conseguir a reviravolta.

Num jogo com quatro alterações em relação ao jogo com a Sérvia - Cédric, Danilo, Sérgio Oliveira e Bruno Fernandes deram lugares a Nuno Mendes, Rúben Neves, Renato Sanches e João Félix - a equipa das quinas não entrou bem no encontro e, à meia hora de jogo, houve surpresa no Stade Josy Barthel. Gerson Rodrigues aproveitou um cruzamento de Sinani e, de cabeça, inaugurou o marcador.

Portugal, já sem João Félix em campo devido a problemas físicos, chegou ao empate em cima do intervalo, por Diogo Jota. Depois de um cruzamento de Pedro Neto, que rendeu Félix, o avançado do Liverpool cabeceou para o fundo da baliza de Moris e chegou ao terceiro golo na fase de qualificação.

Na segunda metade, Cristiano Ronaldo selou a reviravolta lusa. João Cancelo cruzou e o camisola sete, de pé direito, rematou para o segundo golo português. Depois de quatro jogos em branco, o capitão da seleção nacional voltou aos golos e marcou o 103.º tento ao serviço da seleção nacional.

PUB

João Palhinha acabou por marcar o golo da tranquilidade aos 80 minutos. Pedro Neto voltou a assistir e o médio estreou-se a marcar por Portugal à terceira internacionalização.

Com este resultado, Portugal soma os mesmos sete pontos da Sérvia, que venceu (2-1), esta terça-feira, em Baku. Já o Luxemburgo soma três e a República da Irlanda e o Azerbaijão estão a zero. A qualificação é retomada em setembro.