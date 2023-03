Portugal vence na Macedónia do Norte e está quase no Euro 2024 de andebol

JN/Agências Ontem às 22:35 Facebook

Portugal praticamente garantiu hoje o apuramento para o Campeonato da Europa de andebol de 2024, ao vencer, por 29-23, na visita à Macedónia do Norte, na terceira ronda do Grupo 1 da qualificação, em Skopje.

Depois dos triunfos por 44-27 sobre a Turquia, em Matosinhos, e 32-21 na visita ao Luxemburgo, os lusos, comandados por António Areia, com 10 golos, mantiveram o pleno de triunfos, quando se classificam os dois primeiros de cada 'poule'. Interessa agora o primeiro lugar, para evitar as equipas mais fortes do pote 1 do sorteio.

No domingo, as equipas voltam a defrontar-se, em Matosinhos, na primeira oportunidade de garantir uma vaga no Europeu da Alemanha.

Depois da liderança inicial da Macedónia do Norte, Portugal passou, aos 3-2, para o comando, que chegou a ser de quatro golos e pareceu poder ser definitivo, não fosse uma atípica metade da segunda parte dos pupilos de Paulo Pereira.

Com o guarda-redes suplente Gustavo Capdeville a entrar para defender dois livres de sete metros, a seleção nacional conseguiu chegar aos 8-4 quando estavam decorridos 20 minutos, das vantagens mais folgadas durante a partida.

Num desafio com muitas falhas técnicas, mútuas, os lusos sentiram algumas dificuldades para lidar com a defesa '5x1' do rival, contudo foram adaptando-se e controlando um opositor que tinha na baliza adversária um conhecedor da sua valia, Nikola Mitrevski, guarda-redes do F. C. Porto.

Os 11-14 a favor de Portugal que se verificavam ao intervalo traduziam a sua superioridade, questionada num mau recomeço que permitiu a reviravolta (20-19), depois de um conjunto de más decisões da finalização, sobretudo na zona de seis metros.

Portugal apostou então no ataque '7x6', com dois pivôs e sem guarda-redes, e assim voltou à liderança (20-23), beneficiando igualmente de exclusão de adversário, conseguindo um importante parcial de 4-0 à entrada para os derradeiros 10 minutos.

Ante o 'apagão' dos anfitriões, quando estavam no seu melhor momento, e perante a eficácia de António Areia, que atingiu os 10 golos, Portugal terminou o desafio com a sua vantagem máxima, de seis golos (23-29).