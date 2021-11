Portugal vence Países Baixos no primeiro jogo como campeão do mundo

JN/Agências Ontem às 23:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal derrotou, esta segunda-feira, a seleção dos Países Baixos por 3-0, em Almere, no primeiro jogo depois da conquista do título no Campeonato do Mundo.

O jogo, perante os anfitriões do Euro2022, que Portugal já prepara, é também o primeiro sem a presença de Ricardinho, que disse adeus à seleção, e a 100.ª internacionalização de Fábio Felício.

No Top Sport Centrum de Almere, os lusos chegaram ao intervalo a vencer por 1-0 e com algum ascendente na partida.

Portugal foi a primeira equipa a criar perigo por Miguel Ângelo, que rematou ao poste à passagem do minuto quatro. Os neerlandeses reponderam três minutos depois, obrigando Edu a efetuar uma boa defesa.

Aos 16 minutos, Tiago Brito abriu o marcador, após o que os Países Baixos arriscaram no cinco para quatro. No seguimento de uma defesa de Edu, Pauleta esteve perto de ampliar a vantagem, mas sem sucesso.

Os campeões do Mundo entraram forte no segundo tempo, com Pauleta a levar muito perigo à baliza adversária.

Miguel Ângelo, aos 22 minutos, com um remate cruzado, fez o 2-0 e Mário Freitas, assistido por Nilson aos 26 minutos, desviou a bola de Manuel Kuijk para o fundo das redes, fechando o resultado em 3-0.

PUB

Para o selecionador Jorge Braz, a partida "foi um excelente jogo de preparação após o Mundial" e salda-se por uma "vitória incontestável".

Fábio Cecílio, o ala que se estreou ao serviço da seleção a 16 de setembro de 2014, num triunfo frente à Croácia, por 5-0, atingiu em Almere 100 jogos com a principal camisola das "quinas", ao entrar aos sete minutos de jogo.

Cecílio, que é campeão europeu e mundial, tornou-se no 15.º futsalista a atingir aquele registo e aquele que menos tempo precisou entre a estreia e a marca das 100 internacionalizações (sete anos, um mês e 28 dias).

Portugal volta a jogar com os Países Baixos na terça-feira, em Zeist, no KNVB Campus.

A equipa das "quinas" irá defender, no Euro2022, o título de campeão da Europa conquistado em 2018.

O Campeonato da Europa será disputado entre os dias 19 de janeiro e 6 de fevereiro de 2022 na Ziggo Dome, em Amesterdão, e na MartiniPlaza, em Groningen.

A formação comandada por Jorge Braz integra o Grupo A juntamente com Países Baixos, Ucrânia e o vencedor do "play-off" entre a Sérvia e a Bielorrússia, que será conhecido na quarta-feira.