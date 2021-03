Portugal vence República Checa e fica mais próximo do apuramento

JN/Agências Hoje às 16:39 Facebook

Portugal venceu, esta terça-feira, a República Checa (5-1), em jogo da quarta jornada de qualificação para o Campeonato da Europa Países Baixos 2022 de futsal, e garantiu a liderança isolada do Grupo 8.

Depois do empate a três bolas do último sábado, Portugal jogou como visitante e chegou cedo à vantagem, por Pany Varela, aos dois minutos. Aos nove, Afonso Jesus dilatou o marcador e André Coelho fez o 3-0 na conversão de um livre, aos 12.

Os checos reduziram por Koudelka, na conversão de uma grande penalidade, à beira do intervalo, mas Bruno Coelho recolocou a diferença em três golos no primeiro minuto do segundo tempo. O 5-1 final surgiu igualmente dos pés do jogador que atua em França, no ACCS, ao minuto 32.

Com este desfecho, a República Checa, com sete pontos, cede a liderança do Grupo 8 a Portugal, que soma agora oito. Nos dois jogos de qualificação que restam, Portugal defronta a Noruega, ainda sem qualquer ponto conquistado nesta fase de grupos, ao passo que a República Checa defronta a Polónia, também com sete pontos, naquela que deverá ser uma luta pelo segundo lugar do grupo.