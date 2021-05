Portugal vence República Checa na negra para a Liga Europeia

JN/Agências Hoje às 19:10 Facebook

A seleção portuguesa venceu (3-2), este domingo, a congénere da República Checa, em Minsk, conquistando o primeiro triunfo no grupo C da Golden League europeia, antes de defrontar na segunda-feira a anfitriã Bielorrússia.

Portugal venceu na negra, pelos parciais de 20-25, 27-25, 39-37, 22-25 e 15-12, corrigindo os erros cometidos na derrota de sábado com a Turquia (3-0) e a integração na equipa de jogadores menos rotinados deixou boas indicações ao selecionador Hugo Silva.

Portugal entrou bem no jogo, com um serviço agressivo e bem na receção, e tirou partido do acumular de erros da República Checa para liderar até aos 8-5, altura em que permitiu o empate com um parcial de três pontos seguidos (8-8).

Um período menos bom do parcial, com erros de parte a parte, levou a República Checa, com um ligeiro ascendente no jogo, a abrir uma vantagem para três pontos, aos 16-13, novamente com três consecutivos, após sucessivas igualdades até aos 13-13.

A seleção portuguesa reagiu à desvantagem e manteve-se em jogo até aos 19-17, apresentando a espaços bons momentos e boa sustentação de bola, mas a República Checa, melhor na parte final do set, fechou aos 25-20, em cerca de 25 minutos.

Uma entrada em falso no segundo parcial, com três pontos sofridos, deixou cedo a equipa lusa atrás do marcador, que a República Checa conduziu a uma vantagem de quatro pontos à passagem dos 11-7 e que levou Hugo Silva a solicitar uma pausa.

O time out foi bom conselheiro e a reação da equipa portuguesa, mais consistente nas várias ações de jogo, levou a anular a desvantagem aos 15-15 e passar para a frente aos 16-15.

Na parte final do parcial, as equipas alternaram o comando, com sucessivas igualdades, tendo o triunfo pertencido a Portugal, por 27-25, com um bloco de Gerson Pereira, em cerca de 32 minutos, na terceira bola de fecho que dispôs.

O início do terceiro set foi à imagem do final do segundo, com sucessivas igualdades e vantagens mínimas, situação que a seleção lusa alterou com uma parcial de três pontos, que lhe permitiu assumir a liderança por dois, aos 9-7.

O equilíbrio foi uma constante ao longo do emotivo parcial, que acabou por cair para o lado de Portugal, aos 39-37, na quinta bola que dispôs para fechar, com ações decisivas de Marco Ferreira, após ter impedido por 10 vezes a República Checa de o fazer.

O quarto set principiou de feição para a República Checa, que aos 5-2 levou Hugo Silva a solicitar pausa, que teve como consequência uma boa reação lusa, com Miguel Tavares Rodrigues, André Marques e Marco Ferreira em destaque, e o empate aos 14-14.

O equilíbrio rondou até aos 21-21, altura em que decisões lusas erradas levaram a seleção checa a conquistar três pontos consecutivos e a fechar o parcial aos 25-22, empatando o jogo a 2-2 e levando a decisão para a 'negra'.

No quinto e decisivo parcial, a seleção lusa teve uma prestação em bom nível, tirando partido dos erros checos no início, e conquistou o triunfo no jogo, com a vitória no set por 15-12, com Sebastião Alves, Marco Ferreira, melhor concretizador, com 25 pontos, e Gerson Pereira em evidência.

A seleção portuguesa encerra o primeiro torneio do grupo C na segunda-feira, frente à Bielorrússia, com o segundo a decorrer no próximo fim de semana, em Santo Tirso, enquanto a República Checa deixa Minsk com três derrotas em três jogos.

Ficha de jogo:

Jogo no Chyzhovka-Arena, em Minsk

República Checa -- Portugal, 2-3

Parciais: 25-20 (25 minutos), 25-27 (32), 37-39 (45), 25-22 (30) e 12-15 (29)

Sob a arbitragem da dupla Kanstantsin Asipchyk e Siarhei Vaitsiakhovich, da Bielorrússia, as equipas alinharam com os seguintes jogadores:

República Checa: Jan Hadrava, Vojtech Patocka, Jan Galabov, Lukas Vasina, Jakub Janouch e Oliver Sedlacek -- seis inicial. Jogaram ainda: Milan Monik (libero), Daniel Pfeffer (libero), Petr Michalek, Adam Bartos, Lubos Bartunek, Patrik Indra e Josef Polak

Treinador: Jin Novak

Portugal: Filip Cveticanin, André Marques, Marco Ferreira, Phelipe Martins, Lourenço Martins e Miguel Tavares Rodrigues -- seis inicial. Jogaram ainda: Ivo Casas (libero), Sebastião Alves, Dinis Alves, Tiago Violas e Gerson Pereira

Treinador: Hugo Silva

Assistência: cerca de 100 espetadores