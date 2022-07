Portugal vence Suécia e está na final do Europeu de sub-20

JN Hoje às 21:05 Facebook

Jogo ficou decidido com um golo nos últimos segundos, apontado por Francisco Costa, num livre de sete metros. Seleção lusa encontra a Espanha na final.

Portugal qualificou-se, pela segunda vez, para a final de um Europeu de sub-20, graças a uma vitória tangencial sobre a Suécia (25-24), num jogo vibrante e decidido por um livre de sete metros de Kiko Costa, em cima do apito final. A equipa das quinas vai discutir o título no domingo com a Espanha, que na outra meia-final bateu a Sérvia (32-29).

Com o pavilhão de Matosinhos a transbordar de emoção, a seleção lusa mostrou que não vive só da qualidade dos irmãos Costa. Os suecos apostaram tudo numa defesa agressiva sobre as duas estrelas portuguesas, mas houve mais quem brilhasse no ataque, como o pivô Ricardo Brandão, o central André Sousa ou o ponta Pedro Oliveira.

Portugal liderou quase sempre o marcador, mas deixou-se ultrapassar na segunda parte. Na fase decisiva, o guarda-redes Diogo Rema assumiu-se como o melhor em campo, com uma série de defesas cruciais que mantiveram a equipa das quinas na discussão do resultado e com hipóteses de chegar à vitória, na última passe de bola. A quatro segundos do fim, Portugal ganhou um livre de sete metros e foi altura de Kiko Costa, que tinha falhado minutos antes, mostrar nervos de aço.

Depois do segundo lugar de 2010, o título está à distância de uma vitória sobre a Espanha, que já perdeu com Portugal na fase de grupos deste Europeu.

Ficha de jogo:

Portugal: Diogo Rêma (GR), Tiago Ferreira (GR); Francisco Costa (5), André Sousa (4), Pedro Oliveira (4), Martim Costa (4), Ricardo Brandão (4), Gabriel Viana (2), Nuno Queirós (1), Gabriel Cavalcanti, Tiago Teixeira (1)

Treinador: Carlos Martingo

Suécia: Alexander Linden (GR), Oscar Savinger (GR); Albert Mansson (3), Carl Hamberg (1), Tobias Ljungmark (4), Adam Ljungquist (3), Kasper Palmar (2), Felix Moller (3), Johan Ericsson (2), Kelvin Roberts (2), William Elovson (4)

Treinador: Dennis Sandberg

Local: Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos

Árbitros: Mihai Marian Pirvu e Radu Potirniche (Roménia)

Ao intervalo: 12-10