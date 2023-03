Portugal vence Suécia em sub-19

JN Hoje às 21:06 Facebook

Golo do médio João Neves, nos descontos, valeu o triunfo luso no início da Ronda de Elite de apuramento para o Europeu deste ano.

Um golo de cabeça de João Neves, médio do Benfica, aos 90+3 minutos, garantiu, esta quarta-feira, o triunfo de Portugal sobre a Suécia por 1-0, em Vizela, no primeiro de três jogos do Grupo 4 da Ronda de Elite de apuramento para o Euro 2023 de sub-19.

Na outra partida do dia, a República Checa bateu a Croácia, por 3-1, sendo que na segunda jornada, marcada para sábado, os checos serão adversários dos portugueses, em Barcelos.

Recorde-se que apenas o primeiro classificado do grupo se apura para a fase final do Campeonato da Europa, que se vai realizar em Malta, entre os dias 3 e 16 de julho deste ano.