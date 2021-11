Portugal volta a derrotar os Países Baixos em jogo particular

JN Hoje às 18:28 Facebook

A seleção campeã da Europa e do Mundo venceu, esta terça-feira, por 5-3, depois de na véspera ter derrotado mesmo adversário, mas por 3-1.

A seleção portuguesa de futsal voltou a ser feliz num jogo particular com os Países Baixos. Em teste de preparação para o próximo Campeonato da Europa, em 2022, Portugal adiantou-se cedo no marcador e fechou o triunfo por 3-5.

Fábio Cecílio (2), Zicky (2) e Pauleta assinaram os golos da equipa comandada por Jorge Braz, que já vencia por 1-3 ao intervalo. Pelos Países Baixos marcaram Tevfik Ceyar, autor do golo que resultou no 1-1, Mohamed Attaibi e Lahcen Bouyouzan.

No final do encontro, o selecionador Jorge Braz destacou a capacidade de Portugal para "superar as adversidades e a agressividade, muitas vezes excessiva, do adversário".