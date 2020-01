Portugal volta a ganhar no Europeu e espera ajuda da Noruega

Hoje às 16:30 Facebook

A seleção portuguesa de andebol cumpriu, sem o brilhantismo da estreia, a tarefa de vencer a Bósnia-Herzegovina, por 27-24, e fica à espera da ajuda da anfitriã Noruega para qualificar-se já este domingo para a ronda principal do Euro2020.

Portugal teve no guarda-redes Alfredo Quintana um dos principais responsáveis pelo segundo triunfo no torneio, tal como tinha acontecido perante a campeoníssima França (28-25), cujo empate ou derrota no jogo deste domingo com a Noruega colocará a equipa das quinas na segunda fase.

A formação orientada pelo selecionador Paulo Pereira isolou-se no comando do Grupo D, que se está a disputar na cidade norueguesa de Trondheim, com quatro pontos, mais dois do que a equipa anfitriã, enquanto os franceses e a estreante seleção dos Balcãs estão ainda em branco.

A seleção lusa beneficiou da eficácia do ponta direito Pedro Portela, melhor marcador do jogo, com nove golos (oito na segunda parte) e está a curta distância de superar um grupo que integra duas das grandes potências da modalidade, Noruega e França, segunda e terceira classificadas do último Mundial, respetivamente.

A Bósnia equilibrou as operações nos minutos iniciais, mas dois golos de João Ferraz permitiram a Portugal conquistar uma vantagem de 7-4 e o sistema sete contra seis - uma das armas nacionais -, foi a fórmula encontrada pelo adversário para restabelecer a igualdade 10-10.

O desconto de tempo pedido por Paulo Pereira traduziu-se em dois golos marcados em menos de 30 segundos e o intervalo chegou com a vantagem mínima a favor dos portugueses, por 12-11, o mesmo resultado que se registava no fim da primeira parte no jogo com a França.

O início do segundo período revelou-se nefasto para a seleção nacional, que esteve muito tempo sem marcar e permitiu que a Bósnia ganhasse dois golos de vantagem, mas o sete contra seis dos balcânicos proporcionou vários golos de Portugal com a baliza deserta, por Pedro Portela, já depois de nova intervenção oportuna de Paulo Pereira.

A situação dos bósnios agravou-se com a exclusão por dois minutos quase simultânea de dois jogadores e a equipa das quinas alcançou pela primeira vez a vantagem de cinco golos aos 22-17, que, com alguns sobressaltos, soube gerir até ao apito final.

Após 14 anos de ausência, Portugal está a disputar pela sexta vez a fase final do Campeonato da Europa - no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia -, encerrando a participação na ronda preliminar na terça-feira, frente à Noruega, em Trondheim.

Ficha de jogo:

Jogo no pavilhão Trondheim Spektrum, em Trondheim (Noruega).

Portugal - Bósnia-Herzegovina, 27-24.

Ao intervalo: 12-11.

Sob a arbitragem de Mindaugas Gatelis e Vaidas Mazeika (Lituânia), as equipas alinharam e marcaram:

Portugal: Alfredo Quintana, Fábio Vidrago (1), Alexandre Cavalcanti (2), Rui Silva (2), Belone Moreira, António Areia (3) e Alexis Borges (2). Jogaram ainda Pedro Portela (9), Miguel Martins (3), João Ferraz (3), Daymaro Salina, Diogo Branquinho (1), André Gomes, Fábio Magalhães (1), Luís Frade e Humberto Gomes.

Treinador: Paulo Pereira.

Bósnia-Herzegovina: Benjamin Buric, Alen Ovcina (2), Ibrahim Haseljic (2), Marko Panic (3), Marin Vegar (1), Vladimir Vranjes (4) e Mirsad Terzic (1). Jogaram ainda Nebojsa Grahovac (1), Josip Peric (1), Senjamin Buric (1), Igor Mandic, Ivan Karacic (1), Nikola Prce (5) e Dejan Malinovic (2).

Treinador: Bilal Suman.

Marcha do marcador: 2-1 (5 minutos), 5-4 (10), 8-5 (15), 10-7 (20), 10-8 (25), 12-11 (intervalo), 12-14 (35), 14-14 (40), 17-16 (45), 21-17 (50), 25-21 (55) e 27-24 (resultado final).

Assistência: 7.936 espetadores.