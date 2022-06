Carole Costa mantém as quinas com o moral alto para o Europeu

Vasco Samouco Hoje às 21:41, atualizado às 22:19 Facebook

Mesmo com várias mexidas na equipa inicial, Portugal voltou a derrotar a Grécia no penúltimo teste antes da estreia no Campeonato da Europa.

Portugal voltou a tirar notas positivas de mais um teste de preparação para a fase final do Campeonato da Europa, marcado para Inglaterra. No segundo particular consecutivo frente à Grécia, a equipa das quinas repetiu o triunfo, desta vez por números mais modestos: depois do 4-0 na passada quarta-feira, ontem foi um só golo a fazer a diferença, apontado por Carole Costa, curiosamente a única que repetiu a titularidade.

Em relação ao jogo anterior, Francisco Neto mudou dez titulares, mas a toada do encontro foi a mesma, com Portugal a ser dominador, perante um adversário que se defendeu melhor, mas que manteve as muitas dificuldades para ser uma ameaça no ataque. Mais por causa da falta de inspiração lusa do que pela oposição helénica, o 0-0 aguentou-se até aos 60 minutos, altura em que uma grande penalidade permitiu a Carole Costa desfazer o nulo e marcar o golo que garantiria o triunfo.

Portugal defronta a Austrália depois de amanhã, no último teste antes da estreia no Euro 2022, frente à Suíça, marcada para 9 de julho.