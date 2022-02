Português do Shakhtar Donetsk diz que não se sente seguro na Ucrânia

Edgar Cardoso é responsável pelos escalões de formação do clube ucraniano e já está separado da família.

"Há alguma inquietação e não me sinto seguro, até porque sou estrangeiro e não consigo ter esta calma que os ucranianos têm. É verdade que estão habituados a viver neste tipo de clima praticamente desde sempre. Agora há uma maior exposição dos media, mas os conflitos entre a Ucrânia e a Rússia sucedem sobretudo desde 2014. É o prato do dia-a-dia, mas agora com mais movimentos e pessoas envolvidas", começou por dizer Edgar Cardoso à Agência Lusa.

O português é o responsável pelos escalões formação do Shakhtar Donetsk, encontra-se em Kiev, na capital Ucrânia, e revela que os amigos e familiares estão preocupados devido às notícias que surgem diariamente, sobretudo depois desta madrugada a Rússia ter invadido militarmente a Ucrânia.

Edgar Cardoso explica estar "expectante para ver quais são os próximos passos". "Espero realmente que, neste momento, a diplomacia possa imperar, mas estou a ver a coisa complicada. Continuo a trabalhar, pois tenho de continuar a trabalhar. O clube não pára", disse.

O português revelou que a sua família já regressou há três semanas a Portugal, após recomendação do Ministério dos Negócios Estrangeiros. De qualquer maneira, se houver algum avanço ou uma situação pior, estou pronto para sair do país imediatamente. A mala está feita e tenho o passaporte sempre comigo", referiu.