Português é alvo do Bayern e Gedson mais perto do Tottenham

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O campeão alemão pretende contratar Nelson Semedo ao Barcelona e Gedson está cada vez mais perto de deixar o Benfica para estar às ordens de José Mourinho.

Benfica: ​​​​​​​O Tottenham de José Mourinho está prestes a ganhar a corrida por Gedson. Segundo a Sky Sports, os spurs pretendem oficializar o empréstimo, de uma época e meia, esta semana. O clube inglês fica com uma opção de compra de 50 a 60 milhões de euros.

Tottenham: A imprensa italiana garante que Eriksen já chegou a acordo com o Inter de Milão. O dinamarquês de 27 anos terá assinado um contrato válido por quatro épocas numa transferência que renderá 20 milhões de euros ao Tottenham.

Barcelona: Xavi Hernández, atual treinador do Al-Sadd, do Qatar, admitiu o sonho de treinar os catalães, mas está comprometido com o seu atual cargo. "Não vou esconder o sonho de treinar um dia o Barcelona, adoraria treinar a equipa. Apoio esse meu sonho, mas o foco de momento está no Al-Sadd", explicou o antigo médio.

Bayern de Munique: O "Mundo Deportivo" avança este domingo que o clube alemão tem Nelson Semedo na mira. O português, de 26 anos, tem contrato válido com os catalães até 2022 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Atalanta: Mattia Caldara está de regresso. O defesa-central italiano esteve no AC Milan na última temporada e meia e volta ao clube que o formou. O Atalanta ficou com opção de compra no valor de 15 milhões de euros.