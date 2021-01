Português Edu nomeado para melhor guarda-redes de futsal do mundo

Fernando Pires Hoje às 16:06 Facebook

Edu Sousa, guarda-redes da equipa espanhola do Viña Valdepeñas, natural de Mirandela, está entre os nomeados para a 21ª edição dos Futsalplanet Awards 2020, na categoria de Melhor Guarda-Redes do Mundo

A Futsal Planet anunciou este domingo a lista dos 10 nomeados, sendo Edu o único português desta restrita galeria de nomeados que tem também dois guarda-redes brasileiros a atuarem no campeonato português: Guitta, do Sporting, e Diego Roncaglio, do Benfica.

O jovem transmontano de 24 anos já foi eleito, em Julho, de 2020, o Melhor Guarda-Redes da Liga espanhola de Futsal, tendo sido fundamental para a excelente campanha do Valdepeñas que na época passada foi vice-campeão nacional e finalista vencido da Taça de Espanha.

Edu Sousa já tem 4 internacionalizações pela seleção portuguesa, a última das quais em janeiro de 2020 para a Ronda de Elite, onde a seleção das Quinas garantiu a qualificação para o Mundial a disputar, este ano, na Lituânia, de 12 de setembro a 3 de outubro.

Eduardo Sousa Veiga é natural de Mirandela, mas reside em Espanha há mais de uma década. Depois de ter atuado dois anos no Osasuna Magna, o jovem guarda-redes assinou pelo Viña Valdepeñas até 2023.

Os 10 nomeados para guarda-redes do ano:

Careca (MFK Atyrau) Didac Oltra (Barcelona) Eduardo Sousa (Viña Valdepeñas) Guitta (Sporting) Higuita (Kairat Almaty) Jesús Herrero (Inter Movistar) Diego Roncaglio (Benfica) Alireza Samimi (Mes Sungun Varzaghan) Albert Tsaider (MFK KPRF Moscow) Willian (JEC/Krona Futsal)