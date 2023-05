Nome de português surge em caso de agressão sexual nos EUA

JN Hoje às 18:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O nome do médio português Nuno Santos foi visado num caso de agressão sexual nos Estados Unidos, que tem como figura central o brasileiro André Shinyashiki.

André Shinyashiki está a ser acusado de agressão sexual a uma mulher de 23 anos a 26 de fevereiro. O avançado brasileiro não treina pela equipa do Charlotte FC há mais de duas semanas e o treinador Christian Lattanzio justificou a ausência por motivos pessoais.

O jornal "The Athletic" avança que Nuno Santos, médio que passou por Paços de Ferreira, Boavista, Moreirense, Benfica, Belenenses e F. C. Porto, poderá estar ligado ao caso. Apesar de não estar mencionado no relatório da Polícia de Charlotte-Mecklenburg, a publicação chegou a essa conclusão através do nome e data de nascimento do jogador.

PUB

De acordo com o jornal, a investigação ao caso ainda está aberta, mas a Polícia não está a investigar de forma ativa.