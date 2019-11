Português Ivo Campos estreia-se como técnico principal em Angola

Hoje às 17:47 Facebook

Ivo Campos é novo treinador do Interclube de Luanda, atual 6.º classificado do Girabola.

Aos 39 anos, Ivo Campos assume, pela primeira vez na carreira, o comando técnico de uma equipa profissional, isto ao fim de oito temporadas em Angola como preparador físico e treinador adjunto.

Curiosamente, a aventura africana do português até começou no Interclube, em 2012. Seguiram-se experiências no Benfica de Luanda (venceu uma Taça e conseguiu um 2.º lugar no campeonato) e no Bravos do Maquis. Em Portugal, integrou várias funções na formação de clubes como Benfica, Sabroso, Chaves e Leixões.

O regresso ao Interclube deu-se no início da temporada para ser adjunto de Bruno Ribeiro, treinador português que pediu a demissão do cargo nos últimos dias.