Português José Gomes deixa o comando técnico do Ponferradina

O português José Gomes pediu, este sábado, a demissão do cargo de treinador da Ponferradina, clube que milita na segunda liga espanhola, cinco meses após ter assumido a posição.

"Já que vim com uma grande ilusão, para além da qualidade que os jogadores têm para lutar por lugares de promoção, chegou o momento de deixar o projeto em outras mãos e que venha um treinador com mais sorte ou com outra proposta de jogo", afirmou José Gomes, que deixa a Ponferradina na 17.ª posição.

O técnico de Matosinhos revelou a decisão no final do jogo frente ao Oviedo (1-1), salientando que nutre "carinho e respeito" pela Ponferradina e pelos seus adeptos, e que leva o emblema "no coração, deixando mais amigos após cinco meses do que em outras equipas em quatro anos".

Esta foi a terceira experiência de José Gomes em Espanha, depois de uma rápida passagem pelo Málaga, como adjunto, em 2010/2011, e como técnico principal do Almería, em 2019/20 e 2020/21.

"Há que fazer as coisas na vida e olhar para o espelho sem vergonha do que se vê, e eu sou assim na vida", assinalou, garantindo que procurou ajudar ao máximo os jogadores mas vincando que "o futebol é um jogo com fatores que interferem no rendimento".