Português Neemias Queta estará no draft da NBA de 2021

Natural do Barreiro, o poste tem-se destacado no basquetebol universitário dos Estados Unidos e pode ser o primeiro luso a jogar no melhor campeonato do Mundo.

Neemias Queta pode tornar-se, já na próxima época, o primeiro basquetebolista português a jogar na NBA. O poste voltou a destacar-se ao serviço de Utah State Aggies e esta segunda-feira confirmou que vai estar elegível no draft de 2021, onde as equipas selecionam os jogadores jovens que querem contratar.

"Estou pronto para chegar ao próximo nível e alcançar o sonho de ser um jogador da NBA", confirmou Neemias Queta, de 21 anos, à "ESPN".

Nos Estados Unidos desde 2018, quando se desvinculou do Benfica, o poste português abdicou de ir ao "draft" nos dois anos anteriores, preferindo prolongar o percurso no basquetebol universitário, mas esta época tem-se destacado e despertado o interesse de várias equipas da NBA.

Ainda de acordo com a "ESPN", Neemias Queta terminou a época com uma média de 14,9 pontos, 10,1 ressaltos, 3,3 bloqueios e 2 assistências, que se juntam a uma eficácia de lançamento de 56%. Para além disso, foi nomeado o jogador e o defesa do ano na Conferência Mountain West.

