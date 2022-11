Portuguesa cria nova linguagem no Mundial

Rui Farinha, em Doha Hoje às 23:11 Facebook

Comunicação Josélia Neves lidera equipa que ajuda surdos e cegos a acompanhar o torneio através de novas fórmulas.

A portuguesa Josélia Neves tem um cargo peculiar no Campeonato do Mundo: dirige uma equipa de seis pessoas cujo objetivo é ajudar surdos e cegos a acompanhar a prova. O serviço está disponível, em todos os jogos, através do site da FIFA. Professora do ensino superior na Universidade Hamad Bin Khalif, em Doha, a professora trouxe uma nova linguagem ao Médio Oriente.

"Em 2014, quando cheguei, mexi um pouco nos currículos para acrescentar questões de acessibilidade e, desde o meu segundo ano, introduzimos legendagem para surdos e audiodescrição para cegos, que nunca tinha havido na região. Fui a primeira pessoa a fazê-la no Catar e no mundo árabe, sem saber árabe", afirma ao JN.