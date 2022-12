Portuguesa Helena Costa vai liderar departamento de prospeção do Watford

JN/Agências Hoje às 15:17 Facebook

A portuguesa Helena Costa vai assumir a liderança do departamento de prospeção do ​​​​​​​Watford, pouco tempo depois de ter deixado os alemães do Eintracht Frankfurt, informou hoje o clube do segundo escalão do futebol inglês.

Numa publicação na conta oficial no Twitter, os "hornets" anunciaram a contratação do novo diretor desportivo Ben Manga, precisamente proveniente do emblema germânico e que se faz acompanhar da portuguesa.

Helena Costa, que desempenhava funções na área da prospeção no Eintracht desde 2017, conta com vasta experiência na área do "scouting", tendo passado também por clubes como Benfica, Celtic, entre outros.

O ​​​​​​​Watford, que foi despromovido da Premier League na época passada, ocupa atualmente o quarto lugar no Championship.